كرة يد - مروة عيد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 22:29

كتب : FilGoal

مروة عيد - كرة يد

أعلنت مروة عيد لاعبة منتخب مصر لكرة اليد للسيدات والمحترفة ضمن صفوف نيس الفرنسي تعافيها من فيروس كورونا.

وكشفت مروة عيد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إصابتها بفيروس كورونا قبل فترة.

وبعد خضوعها للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للعودة للتدريبات مع فريقها علمت لاعبة منتخب مصر بإصابتها.

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وقضت المحترفة المصرية فترة العزل لمدة 14 يوما مع الالتزام بالعلاج.

ثم تحولت عينة المسحة الطبية لها من إيجابية إلى سلبية.

وبدأت مروة عيد مسيرتها مع كرة اليد ضمن صفوف الأهلي قبل أن تخرج للاحتراف في الدوري الفرنسي في تجربة مستمرة منذ عدة سنوات وحتى الآن.

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