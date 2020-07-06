لأول مرة منذ نوفمبر.. عودة أحمد جمعة للمشاركة في مران المصري

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 21:43

كتب : أيمن عيد

أحمد جمعة

عاد أحمد جمعة مهاجم المصري للمشاركة في مران الفريق للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي.

وكان أحمد جمعة يعاني من إصابة في غضروف الركبة أبعدته عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأدى جمعة تدريبات الركض والتأهيل بناء على البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي.

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وحصل جمعة على اقتراح في وقت سابق بالسفر لبلجيكا أو ألمانيا لإجراء جراحة زرع غضروف الركبة.

لكن مهاجم الفريق البورسعيدي واصل التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما أثبتت شفائه بنسبة 50% ومع الاستمرار في أدائها لفترة تتراوح من 6 لـ8 أسابيع سيصبح جاهزا للمشاركة مجددا.

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