ماركا: ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل رودريجيز إلى أتليتكو

فتح نادي ريال مدريد الإسباني الباب أمام رحيل لاعبه جيمس رودريجيز بنهاية الموسم الجاري وبشكل نهائي عن الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيسمح لنجم منتخب كولومبيا بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

كذلك وافق ريال مدريد على تخفيض المبلغ المطلوب لبيع لاعبه ليصبح 25 مليون يورو بدلا من 50 مليون.

وكان رودريجيز قريبا في بداية الموسم الماضي من الانضمام لصفوف أتليتكو مدريد قبل أن تتعطل الصفقة.

وارتبط اسم رودريجيز البالغ من العمر 28 عاما بالانضمام للكثير من فرق الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد.

لكن جيمس يفضل البقاء في مدريد على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وانضم رودريجيز البالغ من العمر 28 عاما لصفوف ريال مدريد عقب كأس العالم 2014 قادما من موناكو قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة في موسم 2017/2018. ويعود بعدها مرة أخرى للملكي.

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