ليكيب: بوكيتينو لا يمانع تدريب فالنسيا

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

الغائب منذ الرحيل عن تدريب توتنام الإنجليزي، ربما اقترب موعد عودته من جديد. هنا نتحدث عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية رغبة بوكيتينو في العودة من جديد للتدريب، من بوابة الدوري الإسباني.

ولا يمانع بوكيتينو من تدريب نادي فالنسيا الإسباني، رغم وجود العديد من المرشحين لهذا المنصب، وفقا لـ ليكيب.

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فالنسيا أقال مدربه ألبرت سيلادس نهاية الشهر الماضي، بعد سلسلة نتائج سيئة ولم يستقر النادي على اسم المدرب الجديد حتى الآن.

وأشارت ليكيب إلى تواجد اسم الإسباني أوناي إيمري الذي قاد الخفافيش سابقا، إلى جانب الفرنسي لوران بلان وبوكيتينو.

ويرغب نادي فالنسيا في تعيين مدرب "صاحب خبرة كبيرة"، فهل يستقر في النهاية على اسم بوكيتينو؟

الأرجنتيني صاحب الـ 48 عاما بدايته التدريبية كانت مع نادي إسبانيول الإسباني عام 2009.

وقاد بوكيتينو إسبانيول في 160 مباراة ونجح في الانتصار 53 مرة وخسر 69 مرة.

ولم يحقق الأرجنتيني بوكيتينو أي ألقاب طوال مسيرته التدريبية، ويعد إنجازه مع توتنام بالوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من أكبر ما حققه في مسيرته، قبل أن يخسر اللقب لـ ليفربول.

ويحتل فالنسيا المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 34 مباراة.

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