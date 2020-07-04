قياسات طبية للاعبي الزمالك

خضعت المجموعة الثانية من لاعبي الزمالك لقياسات طبية في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر، تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك في وقت سابق عن خضوع لاعبي فريقه لفحوصات طبية على مجموعات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

المجموعة الثانية شهدت تواجد طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني.

بينما المجموعة الأولى خضعت للقياسات الطبية في العاشرة صباحا اليوم السبت، وكانت تضم كاسونجو كابونجو وإمام عاشور وأحمد عيد ومحمد صبحي وإسلام جابر.

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