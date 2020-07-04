قياسات طبية للاعبي الزمالك

السبت، 04 يوليه 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك خلال إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

خضعت المجموعة الثانية من لاعبي الزمالك لقياسات طبية في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر، تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك في وقت سابق عن خضوع لاعبي فريقه لفحوصات طبية على مجموعات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

المجموعة الثانية شهدت تواجد طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - تأكد إصابة مصطفى فتحي وإداري في الزمالك بفيروس كورونا منافس الزمالك – الرجاء يٌحضر لخوض وديتين قبل استئناف الدوري أمير مرتضى: معسكر الزمالك سيكون في برج العرب.. وموقف الأجانب تقرير تونسي: الزمالك طلب من المثلوثي عدم استكمال الموسم مع الصفاقسي

بينما المجموعة الأولى خضعت للقياسات الطبية في العاشرة صباحا اليوم السبت، وكانت تضم كاسونجو كابونجو وإمام عاشور وأحمد عيد ومحمد صبحي وإسلام جابر.

طالع أيضا:

الأهلي يكشف موعد عودة فايلر

مؤتمر سيتيين: ميسي يبدو بخير

الإسماعيلي يعلن اكتشاف حالتين مصابتين بـ فيروس كورونا

نجوم خارج القطبين – أبو العينين شحاتة

مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد كين بشأن تصريحاته اللاذعة

في الدوري الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الانتصار الثالث على التوالي.. شياطين يونايتد يحرقون بورنموث بخماسية 9 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – غياب هازارد واستبعاد جيمس أمام بلباو 13 دقيقة | أوروبا
قياسات طبية للاعبي الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: بكيت عقب لقاء مانشستر يونايتد.. وشعرنا أمام ليستر أنه موسمنا ساعة | ليفربول البطل
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (2) (0) تورينو.. جوووووووووول كوادرادو ساعة | أوروبا
مؤتمر زيدان: هازارد يعاني من كدمة قوية.. هو لا يخشى الإصابة ساعة | أوروبا
خبر في الجول - تأكد إصابة مصطفى فتحي وإداري في الزمالك بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
جهاز المنتخب يجتمع لمناقشة خطة إعداد الفترة المقبلة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة
قد ينال إعجابك