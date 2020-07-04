مؤتمر زيدان: هازارد يعاني من كدمة قوية.. هو لا يخشى الإصابة

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن إصابة لاعبه إدين هازارد وأوضح مدى خطورتها.

ريال مدريد يحل ضيفا على أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس ظُهر الأحد، في الجولة 34 للدوري الإسباني.

وقال زيزو عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي السابق لها: "إنها مباراة أخرى صعبة للغاية، ملعب سان ماميس صعب دوما على جميع الفرق، سيتوجب علينا تقديم مباراة عظيمة، ونحن جاهزون لذلك".

قبل أن يتحول لمناقشة حالة نجمه هازارد الذي لم يتدرب جماعيا مع الفريق صباح السبت: "هازارد يعاني من انزعاجات ولم نرغب في المخاطرة به، نأمل أن يعود إلينا قريبا، سيبتعد لـ3 أو 4 أيام، وآمل أن تمر هذه الفترة سريعا".

وأوضح: "تعرض لكدمة قوية في مباراة إسبانيول، وغيابه مسألة أيام فقط".

وتابع: "هازارد ليس سعيدا بالطبع لأنه يرغب في مساعدة الفريق، إنه عامه الأول هنا وقد تعرض للإصابة كثيرا".

هل يخشى هازارد من الإصابة؟ زيزو أجاب: "لا أعتقد ذلك، هو يريد اللعب، ويريد أن يكون جاهزا للمشاركة، ونحن نريده جاهزا بنسبة 100%".

على جانب آخر، يعاني كريم بنزيمة من مشاكل قضائية في بلاده فرنسا على خلفية اتهامه بابتزاز ماتيو فالبوينا.

وزيدان غير قلق بشأن الحالة الذهنية للاعبه: "إنها مسألة شخصية، وقد تحدثت معه بهدوء، بالطبع لن أكشف عما تحدثنا بشأنه، أراه في روح معنوية جيدة ومركز في المباراة".

وأكمل زيدان حديثه: "في ريال مدريد هناك ضغط دائم، وذلك ما يجعل هذا النادي عظيما، الوضع كان هكذا دوما، وهذا جمال المهنة".

كما أشاد بـ تيبو كورتوا الذي يتصدر السباق على جائزة زامورا: "كورتوا يُظهر أنه حارس مرمى عظيم، الأعظم في العالم؟ كل شيء لديه رأيه، لن أخوض في ذلك. أرقامه رائعة ومستواه مذهل، أنا ممتن لما يقدمه".

ويخوض ريال مدريد مباراته في الثانية ظهرا، بعد أن لعب المباريات الست الماضية في العاشرة مساء، وزيدان سُئل عن هذا التغيير: "لا أدري كيف سيؤثر علينا ذلك، ولكننا نخوض حصصا تدريبية في توقيت مشابه للمباريات".

كما تحدث عن إيدير ميليتاو الذي يعوض رافا فاران في مباراة بلباو: "ميليتاو انضم إلينا هذا الموسم، يريد أن يظهر بشكل جيد، أنا سعيد بما يقدمه".

هل يعيش ريال مدريد نشوة انتصارات؟ زيدان لا يرى الأمر بهذه الصورة: "الفريق أظهر بعد استئناف النشاط أنه يرغب في الفوز بكل شيء، ليس هناك نشوة بالانتصارات، علينا الفوز في كل المباريات وأن نعمل بالتزام".

وأتم مشيدا بالبرازيلي رودريجو الذي شارك كبديل في مباراة خيتافي الماضية: "رودريجو يتطور شيئا فشيئا، إنه فتى جيد ومحبوب، نستفيد من مهاراته، ونأمل الاستمرارية".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة أقرب مطارديه، قبل 5 جولات على النهاية.

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