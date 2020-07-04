جهاز المنتخب يجتمع لمناقشة خطة إعداد الفترة المقبلة

يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مساء غد الأحد من أجل مناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني، الخطة وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة.

ويحضر الاجتماع، محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، لبحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة تصريحات لمحمد بركات قال فيها "من المنتظر أن يناقش البدري وجهازه الفني جميع التحركات الخاصة به في المرحلة المقبلة ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة".

ويستعد منتخب مصر لاستئناف تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون.

منتخب مصر تعادل في أول جولتين من التصفيات أمام كينيا وجٌزر القُمر.

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