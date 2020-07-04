تشكيل يوفنتوس - بوفون أساسي ورونالدو يقود الهجوم في الدربي أمام تورينو

السبت، 04 يوليه 2020 - 16:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - جانلويجي بوفون

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل الفريق لمواجهة تورينو في دربي ديلا مولي بالجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

ساري اعتمد على المخضرم جانلويجي بوفون الذي سيكسر رقم باولو مالديني وأصبح الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 648 مباراة.

بوفون سيلعب بدلا من البولندي فوتشينك تشيزيني الذي اهتزت شباكه في الجولة السابقة أمام جنوى بالدقائق الأخيرة.

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ولم يُجر ساري أي تغيير عن التشكيل الذي واجه جنوى وفاز بثلاثية دون مقابل.

ويجاور كريستيانو رونالدو كل من باولو ديبالا وفديريكو بيرنارديسكي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – خوان كوادرادو

الوسط: رودريجو بنتانكور – أدريان رابيو – ميراليم بيانيتش

الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا – فديريكو بيرنارديسكي

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف، فيما يحتل تورينو المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة.

مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون مقابل من توقيع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

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