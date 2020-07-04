تشكيل يوفنتوس - بوفون أساسي ورونالدو يقود الهجوم في الدربي أمام تورينو
السبت، 04 يوليه 2020 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل الفريق لمواجهة تورينو في دربي ديلا مولي بالجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.
ساري اعتمد على المخضرم جانلويجي بوفون الذي سيكسر رقم باولو مالديني وأصبح الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 648 مباراة.
بوفون سيلعب بدلا من البولندي فوتشينك تشيزيني الذي اهتزت شباكه في الجولة السابقة أمام جنوى بالدقائق الأخيرة.
ولم يُجر ساري أي تغيير عن التشكيل الذي واجه جنوى وفاز بثلاثية دون مقابل.
ويجاور كريستيانو رونالدو كل من باولو ديبالا وفديريكو بيرنارديسكي في خط الهجوم.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:
حراسة المرمى: جانلويجي بوفون
الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – خوان كوادرادو
الوسط: رودريجو بنتانكور – أدريان رابيو – ميراليم بيانيتش
الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا – فديريكو بيرنارديسكي
Ecco la formazione dei bianconeri! ⚫️⚪️#ForzaJuve#FinoAllaFine #JuveToro pic.twitter.com/pzP9mnb6cC— JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2020
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف، فيما يحتل تورينو المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة.
مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون مقابل من توقيع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.
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