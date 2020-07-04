قائمة برشلونة – ابتعاد أومتيتي واستمرار غياب دي يونج أمام فياريال

السبت، 04 يوليه 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

برشلونة

اختار كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، قائمة من 24 لاعبا، للسفر إلى فالنسيا لمواجهة فياريال.

برشلونة يحل ضيفا على فياريال في ملاعب لا سيراميكا، بالجولة 34 من الدوري الإسباني، مساء الأحد.

وشهدت القائمة غياب المدافع صامويل أومتيتي الذي يعاني من آلام في الركبة، بالإضافة إلى استمرار غياب فرينكي دي يونج الذي يعاني من إصابة عضلية.

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ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

قائمة برشلونة لمباراة فياريال:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا – جونيور فيربو – داني مورير

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – أرتور ميلو – ريكي بويج – أليكس كويادو – مونتشو رودريجيز – خورخي كوينكا

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – مارتن برايثوايت

اختر تشكيل برشلونة المثالي لمواجهة فياريال

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