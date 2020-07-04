تقرير: الاتحاد المغربي يؤخر إعلان جدول الدوري لحين معرفة مواعيد مباريات الأبطال

يؤجل الاتحاد المغربي لكرة القدم، موعد إعلان جدول مباريات الدوري المغربي لحين معرفة مواعيد دوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع Le360 المغربي، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم نتظر أن يفرج الاتحاد الافريقي عن موعد الأدوار النهائية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من أجل وضع جدول كامل ونهائي لكل مباريات الدوري المغربي. بدون تعديلات مستقبلية.

الاتحاد المغربي لكرة القدم كان قد أعلن استئناف مسابقة الدوري المغربي يوم 24 يوليو الجاري.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكوفندرالية خلال شهر سبتمبر المقبل، دون الإعلان عن مواعيد محددة.

وسيكون ناديا الرجاء والوداد البيضاويين هما منافسا الزمالك والأهلي على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، تملك المغرب فريقي حسنية أغادير ونهضة بركان في الكونفدرالية واللذان سيلتقيان في نصف النهائي، فيما يلعب بيراميدز المصري مع هورويا كوناكري الغيني في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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