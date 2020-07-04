رسميا - الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإيطالي.. بوفون يحطم رقم مالديني الصامد

السبت، 04 يوليه 2020 - 16:14

كتب : إسلام أحمد

بوفون

حطم بوفون الرقم القياسي الصامد المسجل باسم باولو مالديني أسطورة ميلان وأصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإيطالي.

بوفون سيخوض المباراة رقم 648 أمام تورينو متخطيا مالديني صاحب الـ 647 مباراة.

مالديني اعتزل في 2009 وظل رقمه صامدا حتى 2020 فكان أقرب لاعب لتحطيمه فرانشيسكو توتي قبل أن يعتزل عام 2017 بقميص روما.

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مباراة بوفون أمام تورينو هي الثامنة له الموسم الجاري في الدوري الإيطالي والتي احتاجها عقب العودة من تجربة باريس سان جيرمان لكسر رقم مالديني.

بوفون بدأ مشواره في الدوري الإيطالي أمام ميلان في 19 نوفمبر 1995 بعمر 17 عاما و9 أشهر و22 يوما مواجها روبرتو باجيو وجورج وايا وزفونمير بوبان وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

في 647 مباراة في الدوري الإيطالي، حافظ على نظافة شباكه 296 مباراة واستقبل 524 هدفا.

بوفون الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإيطالي برصيد 9 ألقاب دون احتساب لقبي 2004-05 و2005-06.

ستكون مباراته الـ 1115 في جميع المسابقات وعلى المستوى الدولي والشباب واستقبل خلالها 920 هدفا.

ظهر في 670 مباراة بقميص يوفنتوس حافظ على نظافة شباكه في 316 واستقبل 527.

لعب مع بارما 220 مباراة خرج من 85 بشباك نظيفة، ومع باريس سان جيرمان 25 مباراة خرج من 9 بشباك نظيفة.

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