تقارير: إنتر يتحرك لضم ألابا

السبت، 04 يوليه 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

ألابا

بدأ إنتر التحرك لضم ديفيد ألابا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني.

وفقا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية فأن إنتر بعدما ضم أشرف حكيمي بدأ البحث عن لاعب يشغل الجهة اليسرى.

وظهرت تقارير تفيد بتحرك إنتر لضم الإيطالي إيمرسون بالميري من تشيلسي الإنجليزي، لكن تقرير "ميدياست" جاء مفاجئا.

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وقال التقرير إن بيبي ماروتا المدير التنفيذي وبييرو أوسيليو المدير الرياضي التقيا النمساوي مرتين رفقة والده ووكيله أثناء فترة الحجر الصحي.

وتُقدر قيمة اللاعب البالغ 28 عاما بـ 50 مليون يورو ويحصل على 11 مليون يورو سنويا خالصة الضرائب وينتهي تعاقده مع البافاري العام المقبل.

ولم يبدأ البافاري محدثات تجديد تفاوضه مع ألابا في ظل وجود الكندي الشاب ألفونسو ديفيز.

والتقرير أضاف أيضا أن ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان أبدوا اهتماما بضم النمساوي.

ألابا سيخوض اليوم السبت نهائي كأس ألمانيا بعدما حقق لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة في تاريخه.

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إنتر بايرن ميونيخ ديفيد ألابا
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