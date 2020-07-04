إنسيني يتحدث عن رفض عرض توتي ومستقبله مع نابولي

السبت، 04 يوليه 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

لورينزو إينسيني - نابولي - كأس إيطاليا

أوضح لورينزو إنسيني قائد نابولي الإيطالي أنه رفض عرضا من فرانشيسكو توتي لأن يصبح وكيله.

إنسيني فسخ تعاقده مع مينو رايولا وكيل اللاعبين، وأراد توتي الذي أنشيء شركة لوكالة اللاعبين ضم اللاعب له لكنه رفض وانتقل لـ فينتشينزو بيساكاني.

إنسيني قال لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "لقد أرسل لي توتي رسالة، لكنني قلت له أن لدي عرضا أفضل".

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وعن بقاءه رفقة نابولي قال: "أي لاعب يفضل البقاء في نادي مسقط رأسه، لكن بقاءي في النادي لا يعتمد عليّ وحدي، سأرى وجهة نظر أوريليو دي لاورينيتس (مالك النادي)".

وأكمل "أنا هادئ، لدي عامين في تعاقدي ولا يوجد مشاكل، أود البقاء",

وأتم "لدي علاقات مميزة هنا، أحيانا نختلف، لكن هذا طبيعي".

قائد نابولي البالغ 29 عاما رفع لقب كأس إيطاليا العام الجاري بعد التفوق على يوفنتوس.

وسجل لورينزو الموسم الجاري 9 أهداف وصنع 7 في 36 مباراة بجميع المسابقات.

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