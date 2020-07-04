تقرير: مالديني قد يبقى في ميلان بأدوار جديدة

السبت، 04 يوليه 2020 - 12:15

كتب : FilGoal

باولو مالديني

قد يستمر باولو مالديني ضمن إدارة ميلان في الفترة المقبلة لكن بأدوار مختلفة.

أسطورة النادي اللومباردي يشغل حاليا منصب المدير التقني منذ الصيف الماضي، لكن أدواره قد يتم تقليلها حال قدوم الألماني رالف رانكيك.

ووفقا لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية فأن إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي تحدث مع مالديني عن توليه منصبا مختلفا في الفترة المقبلة.

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رالف رانكيك الذي يرتبط بالقدوم إلى ميلان من المنتظر أن يتولي منصب المدير الرياضي والمدير الفني في التوقيت ذاته ضمن مشروع النادي الجديد.

وسبق أن عمل مالديني العام الماضي كمطور استراتيجي رياضي تحت قيادة ليوناردو المدير الرياضي حينها.

التقرير أضاف أيضا أن رالف رانكيك قد يتولى مهمة تدريب ميلان بشكل مبكر عما هو متوقع في حال ساءت نتائج الفريق تحت قيادة ستيفانو بيولي في المباريات القليلة المقبلة.

ميلان تعادل مع سبال بنتيجة 2-2 وينتظره 3 مباريات نارية أمام لاتسيو –اليوم- ثم يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.

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