المدير الرياضي لـ باير ليفركوزن يكشف مستقبل كاي هافرتز

السبت، 04 يوليه 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

كاي هافرتز

يعتقد رودي فولر المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني أن كاي هافرتز نجم الفريق لن يبقى في صفوفه للموسم المقبل.

كاي هافرتس

النادي : باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

هافرتز ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل إلى ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي، ويأمل ناديه في بيعه بـ 100 مليون يورو.

فولر قال لصحيفة "بيلد" الألمانية عن موقف نجمه: "حتى الآن هو لاعبنا، لا يوجد شيئا محددا، شخصيا أريده أن يبقى لعام آخر".

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وتابع "إذا أتفقنا على بيعه، بإمكانه الرحيل الصيف الحالي".

وعن إمكانية رحيله دون استكمال المتبقي من الموسم "أنا رجل من الطراز القديم بالطبع على اللاعب مواصلة الموسم حتى ينتهي، لا يوجد أي نقاش على الإطلاق لأفكر فيه".

تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزج انضم لـ تشيلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل ولن يستكمل مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستمر مشوار باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي إذ يلتقي الشهر المقبل مع رينجرز الاسكتلندي.

وأتم "بالطبع لن نجبر أحدا، هافريتز يعرف ما يدين به لزملائه والجماهير والنادي".

ويلتقي باير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ اليوم في نهائي كأس ألمانيا في ختام منافسات موسم 2019-2020 المحلية.

الألماني البالغ 21 عاما سجل الموسم الجاري 16 هدفا وصنع 9 في 42 مباراة.

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