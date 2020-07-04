أمير مرتضى: معسكر الزمالك سيكون في برج العرب.. وموقف الأجانب

السبت، 04 يوليه 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عن برنامج ناديه تمهيدا لاستئناف المران مجددا.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "أجرينا المسحة الأولى يوم الجمعة والمسحة الثانية ستكون بعد ذلك بثلاثة أيام".

وأكمل "حينما نتأكد أن كل النتائج سلبية سنسافر لبرج العرب للدخول في معسر مغلق يستمر لـ14 يوما".

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وبرر المشرف العام على الكرة في الزمالك سبب اختيار برج العرب "الطقس حار في القاهرة لذا فضلنا السهر هذا بالإضافة كي لا يختلط كل اللاعبين بأسرهم بشكل يومي وكي تكون الاستعدادات أفضل".

وعن موقف الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم قال: "ساسي يتدرب الآن مع المنتخب التونسي ليحافظ على لياقته".

وأتم "بنشرقي وأوناجم طلبا التدرب رفقة فريق مغربي ووافقنا على طلبهما، وننتظر حل مشكلة الطيران وكل اللاعبين يصلوا لمصر وأنا على تواصل تام مع الكل".

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