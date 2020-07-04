في ليلة غضب فيليكس.. أتليتكو يمهد طريق مايوركا إلى القسم الثاني

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب واندا متروبوليتانو، بافتتاح الجولة 34 للدوري الإسباني.

ألفارو موراتا سجل هدفين، فيما سجل كوكي هدف أتليتكو مدريد الثالث.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بشكل مؤقت على إشبيلية الرابع بفارق 5 نقاط.

فيما تجمّد رصيد مايوركا عند 29 نقطة في المركز 18، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب مراكز البقاء قبل 4 جولات على نهاية الدوري.

أتليتكو وصل إلى 14 مباراة متتالية دون هزيمة، إذ لم يخسر في عصر ما بعد الكورونا.

في المقابل تواصل السجل السيئ لـ مايوركا خارج ملعبه، إذ لم يفز بعيدا عن سون مويش سوى مرة واحدة هذا الموسم.

مايوركا زار ملعب واندا متروبوليتانو للمرة الأولى في تاريخه، والذكرى لم تكن سعيدة.

أتليتكو احتاج إلى أقل من نصف ساعة بقليل حتى يتحصل على ركلة جزاء بواسطة مهاجمه ألفارو موراتا.

ليكون الحكام قد صفروا 15 ركلة جزاء على مايوركا هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

المهاجم الدولي الإسباني انبرى للتسديد بنفسه، وأهدر بعد تصدي مانولو رينا حارس المرمى.

لكن تقنية الفيديو قررت إعادة الركلة مجددا بسبب دخول أليكساندر سيدلار مدافع مايوركا لركلة الجزاء قبل التنفيذ.

موراتا انبرى للتسديد بشجاعة مجددا، ونجح في التسجيل هذه المرة ليفتتح النتيجة لـ أتليتكو في الدقيقة 29.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرةً، ضاعف موراتا النتيجة بهدفٍ ثانٍ بعد عرضية ماركوس يورينتي من الجهة اليمنى.

ليكون يورينتي قد ساهم في 8 أهداف خلال آخر 12 مباراة مع أتليتكو مدريد.

في الشوط الثاني لجأ دييجو سيميوني إلى دكة بدلائه، فدفع بـ آنخل مارتين كوريا بدلا من جواو فيليكس في الدقيقة 54، والأخير خرج غاضبا وضرب الكرة بقوة صوب المدرجات الفارغة.

لاحقا سجل القائد كوكي هدف أتليتكو الثالث بالدقيقة 79 من تسديدة قوية اصطدمت بـ جوان ساستري مدافع مايوركا، وعرفت طريقها إلى داخل الشباك.

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