بيكيه جديد؟ سبورت: برشلونة يريد استعادة جارسيا من سيتي

يسعى برشلونة إلى استعادة إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي، عن طريق شرائه في الصيف الحالي لتدعيم دفاعه.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أفادت أن جارسيا مدافع مانشستر سيتي، قد يكون مفاجأة برشلونة الكبيرة هذا الصيف.

وذكر التقرير أن جارسيا هو هدف برشلونة الرئيسي لتدعيم خط دفاعه، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت بين الناديين بالفعل.

جارسيا (19 عاما) من مواليد برشلونة وبدأ مسيرته في لاماسيا بعمر السابعة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2017.

وخاض جارسيا 13 مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي هذا الموسم، وحصل على ثقة بيب جوارديولا منذ استئناف النشاط الرياضي.

لكن برشلونة يريد استغلال انتهاء عقد جارسيا مع سيتي في صيف 2021، حتى يضغط على النادي الإنجليزي لانتدابه هذا الصيف.

برشلونة أطلع سيتي على رغبته باستقدام جارسيا، إلا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى.

بل قد تكون المفاوضات صعبة في الوقت الحالي لأن مانشستر سيتي لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولا يود الانخراط في مسائل غير رياضية حتى نهاية موسمه.

كما أن برشلونة يعاني من أزمة مادية قد تحد من ميزانية شراء اللاعب، رغم ذلك سيحاول إريك أبيدال المدير التقني للنادي الحصول على توقيع جارسيا مقابل مبلغ معقول.

في النهاية، لو فشلت الصفقة هذا الصيف، ولم يجدد جارسيا عقده مع سيتي، فسينقض عليه برشلونة بالصيف التالي ويتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

الصفقة قد تكون على شاكلة ما تم مع جيرارد بيكيه قبل أكثر من عقد، عندما رحل عن لاماسيا صوب مانشستر يونايتد وقضى في صفوفه عدة سنوات، قبل أن يعود لـ برشلونة عام 2008 ويحقق نجاحه الأكبر في صفوفه.

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