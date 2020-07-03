تقرير تونسي: الزمالك طلب من المثلوثي عدم استكمال الموسم مع الصفاقسي

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 22:17

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي

لا يرغب نادي الزمالك في استكمال حمزة المثلوثي للموسم الرياضي الحالي مع فريقه الصفاقسي التونسي، وفقا لتقرير تونسي.

وزعمت صحيفة (فوت 24) التونسية لطلب إدارة الزمالك من المثلوثي بعدم استكمال الموسم الحالي مع الصفاقسي.

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وأشارت الصحيفة إلى "المثلوثي ينتظر فتح الحدود الجوية بين تونس ومصر، من أجل السفر للقاهرة والخضوع لفحوصات الكشف الطبي، تمهيدا لتوقيعه مع الزمالك لمدة 3 سنوات".

ولم يتفق المثلوثي مع إدارة الصفاقسي حول تمديد عقده لحين نهاية الموسم الحالي، بسبب "عدم تسوية وضعيته المالية"، وفقا لمصادر مقربة من اللاعب تحدثت مع الصحيفة التونسية.

المثلوثي غاب عن تدريبات الصفاقسي منذ التحاقه بتدريبات منتخبه الوطني.

وكشف نادي الصفاقسي التونسي في وقت سابق تواصل اللاعب مع الزمالك، تمهيدا لانضمامه للأخير.

صاحب الـ27 عاما صرح بنفسه من قبل قائلا " انتقالي لـ الزمالك شبه محسوم وفضلت الأبيض على الترجي". (طالع التصريحات كاملة)

تعاقد المثلوثي مع الصفاقسي انتهى بالفعل مع نهاية شهر يونيو، لكن اللاعب بإمكانه إكمال الموسم مع فريقه التونسي مع توقيع تعاقد جديد حتى نهاية الموسم حسب لوائح الفيفا بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على كرة القدم.

حمزة المثلوثي انضم لنادي الصفاقسي عام 2016 قادما من البنزرتي.

صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

المثلوثي خاض 29 مباراة رفقة منتخب تونس، كان آخرها في عام 2018 أمام المغرب وديا.

ويملك الزمالك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بجانب أحمد عيد ناشئ الفريق بعد رحيل حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي السابق للفريق.

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