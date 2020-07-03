سكاي: فيورنتينا يرغب في تعيين دي روسي مدربا له
الجمعة، 03 يوليه 2020 - 21:58
كتب : FilGoal
يستعد دانييلي دي روسي نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق، لتولي تدريب نادي فيورنتينا في المستقبل القريب.
دانييلي دي روسي
النادي : معتزل
جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي، ذكر أن فيورنتينا يرغب في تعيين دي روسيا مدربا له انطلاقا من الموسم المقبل.
La @acffiorentina punta #DeRossi come allenatore del futuro: tutto su @SkySport alle 23:30 #skycalcioshow #originale— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2020
الفريق القابع في مدينة فلورنسا لا يعيش أفضل أيامه، إذ يحتل المركز 14 في الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.
أما دي روسي البالغ 36 عاما، فاعتزل كرة القدم في يناير الماضي، بعد أشهر قصيرة قضاها في صفوف بوكا جونيورز عقب إنهاء رحلته الطويلة مع روما.
القائد السابق لـ روما لعب مع الذئاب 616 مباراة، سجل خلالها 63 هدفا، وصنع 56.
ووفقا لـ دي مارزيو، فـ دي روسي كان قريبا من ارتداء قميص فيورنتينا عقب رحيله عن روما، قبل أن تتحوّل وجهته إلى الأرجنتين.
ويتولى تدريب فيورنتينا حاليا المخضرم جوزيبي ياكيني، إذ حضر لتعويض فيتشينزو مونتيلا في ديسمبر الماضي، دون أن يحسّن من نتائج الفريق.
تحت قيادته، لم يفز الفيولا سوى 4 مرات في 13 مباراة، وغاب عنه الانتصار في آخر 5 مباريات.
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