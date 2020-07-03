سكاي: فيورنتينا يرغب في تعيين دي روسي مدربا له

يستعد دانييلي دي روسي نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق، لتولي تدريب نادي فيورنتينا في المستقبل القريب.

جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي، ذكر أن فيورنتينا يرغب في تعيين دي روسيا مدربا له انطلاقا من الموسم المقبل.

الفريق القابع في مدينة فلورنسا لا يعيش أفضل أيامه، إذ يحتل المركز 14 في الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

أما دي روسي البالغ 36 عاما، فاعتزل كرة القدم في يناير الماضي، بعد أشهر قصيرة قضاها في صفوف بوكا جونيورز عقب إنهاء رحلته الطويلة مع روما.

القائد السابق لـ روما لعب مع الذئاب 616 مباراة، سجل خلالها 63 هدفا، وصنع 56.

ووفقا لـ دي مارزيو، فـ دي روسي كان قريبا من ارتداء قميص فيورنتينا عقب رحيله عن روما، قبل أن تتحوّل وجهته إلى الأرجنتين.

ويتولى تدريب فيورنتينا حاليا المخضرم جوزيبي ياكيني، إذ حضر لتعويض فيتشينزو مونتيلا في ديسمبر الماضي، دون أن يحسّن من نتائج الفريق.

تحت قيادته، لم يفز الفيولا سوى 4 مرات في 13 مباراة، وغاب عنه الانتصار في آخر 5 مباريات.

اقرأ أيضا:

تغير في وظائف الجهاز الفني للزمالك

1992.. عام تحقيق الأحلام الكتالونية

الكشف عن موعد معسكر الزمالك

تحوُل عينة عواد إلى سلبية

لاعبو الزمالك يجرون المسحة الأولى