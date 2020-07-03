إشعار لـ ليفربول وتشيلسي؟ بايرن: لن نترك ألكانتارا يرحل مجانا.. ولا نستطيع ضم هافيرتز

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

تياجو

ألمنح كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ إلى احتمالية رحيل تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط الفريق البافاري خلال الصيف الجاري.

وقال المدير التنفيذي لبايرن في حواره لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة: "كان لدينا نقاشا مع وكيل أعمال ألكانتارا لتجديد تعاقده وكل شيء كان يبدو جيدا".

قبل أن يستدرك "لكن يبدو أنه الآن يريد شيئا جديدا، لننتظر ونرى".

أخبار متعلقة
تقرير يوناني: أولمبياكوس يراقب النني لتعويض نجمه الغيني تقرير: بوجبا وبرونو يصطدمان في مران يونايتد وشكوك حول مشاركتهما ضد بورنموث فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة

وشدد "لا نريد أن نخسر لاعبا مجانا الموسم المقبل، أقول ذلك بوضوح".

وينتهي تعاقد ألكانتارا مع بارين ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وتشير التقارير الصحيفة إلى وجود اهتمام من ليفربول بضم اللاعب.

وبسؤاله عن كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن قال رومينيجيه بحزم: "لا نستطيع ضمه".

وأوضح "بسبب الظروف المالية فلا نستطيع ضمه والتحديات المالية حاليا كبيرة".

وعن هل يرحل هافيرتز عن الدوري الألماني قال: "هذا قرار اللاعب وقرار ناديه، لكن لأكون أمينا أفضل بقاء هافيرتز لموسم آخر في ألمانيا لأننا نحب المنافسة".

وذكرت التقارير الصحفية في وقت سابق لوجود اهتمام من تشيلسي بضم هافيرتز بعدما ضم مواطنه تيمو فيرنر من لايبزيج.

اقرأ أيضا:

تغير في وظائف الجهاز الفني للزمالك

1992.. عام تحقيق الأحلام الكتالونية

الكشف عن موعد معسكر الزمالك

تحوُل عينة عواد إلى سلبية

لاعبو الزمالك يجرون المسحة الأولى

تياجو ألكانتارا هافيرتز بايرن ميونيخ ليفربول تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - حسين الشحات مهدد بالغياب عن نصف نهائي إفريقيا 14 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: معسكر الزمالك سيكون في برج العرب.. وموقف الأجانب 29 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة غضب فيليكس.. أتليتكو يمهد طريق مايوركا إلى القسم الثاني 39 دقيقة | أوروبا
بيكيه جديد؟ سبورت: برشلونة يريد استعادة جارسيا من سيتي ساعة | أوروبا
مغامرة لاتينية جنونية؟ تقرير: بالوتيللي في محادثات مع بوكا جونيورز ساعة | أوروبا
تقرير تونسي: الزمالك طلب من المثلوثي عدم استكمال الموسم مع الصفاقسي 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي: فيورنتينا يرغب في تعيين دي روسي مدربا له 2 ساعة | أوروبا
إشعار لـ ليفربول وتشيلسي؟ بايرن: لن نترك ألكانتارا يرحل مجانا.. ولا نستطيع ضم هافيرتز 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك