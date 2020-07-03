إشعار لـ ليفربول وتشيلسي؟ بايرن: لن نترك ألكانتارا يرحل مجانا.. ولا نستطيع ضم هافيرتز

ألمنح كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ إلى احتمالية رحيل تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط الفريق البافاري خلال الصيف الجاري.

وقال المدير التنفيذي لبايرن في حواره لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة: "كان لدينا نقاشا مع وكيل أعمال ألكانتارا لتجديد تعاقده وكل شيء كان يبدو جيدا".

قبل أن يستدرك "لكن يبدو أنه الآن يريد شيئا جديدا، لننتظر ونرى".

وشدد "لا نريد أن نخسر لاعبا مجانا الموسم المقبل، أقول ذلك بوضوح".

وينتهي تعاقد ألكانتارا مع بارين ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وتشير التقارير الصحيفة إلى وجود اهتمام من ليفربول بضم اللاعب.

وبسؤاله عن كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن قال رومينيجيه بحزم: "لا نستطيع ضمه".

وأوضح "بسبب الظروف المالية فلا نستطيع ضمه والتحديات المالية حاليا كبيرة".

وعن هل يرحل هافيرتز عن الدوري الألماني قال: "هذا قرار اللاعب وقرار ناديه، لكن لأكون أمينا أفضل بقاء هافيرتز لموسم آخر في ألمانيا لأننا نحب المنافسة".

وذكرت التقارير الصحفية في وقت سابق لوجود اهتمام من تشيلسي بضم هافيرتز بعدما ضم مواطنه تيمو فيرنر من لايبزيج.

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