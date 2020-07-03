تقرير يوناني: أولمبياكوس يراقب النني لتعويض نجمه الغيني

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

النني

تزداد التكهنات بشأن مستقبل المصري محمد النني لاعب بيشكتاش، إذ تتصارع على ضمه عدة أندية أوروبية، وأولمبياكوس آخر المنضمين للسباق.

موقع Pagenews اليوناني ذكر في تقرير له، أن النني هدف مرتقب لمسؤولي أولمبياكوس، من أجل ضمه في الصيف الحالي.

التقرير ربط انتقال النني إلى أولمبياكوس، برحيل الغيني مادي كامارا عن صفوف الفريق.

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كامارا (23 عاما) أحد أهم مواهب خط وسط أولمبياكوس، وتأمل إدارة النادي في بيعه هذا الصيف، إذ أنها منفتحة بالكامل لسماع العروض من الأندية المهتمة باستقدامه.

واللاعب الذي سيعوض كامارا هو النني المعار من أرسنال إلى بيشكتاش منذ مطلع الموسم الجاري.

التقرير سلط الضوء على خلاف النني مع إدارة بيشكتاش، مما يعني عدم استمراره مع الفريق، كما أفاد أن أرسنال يرغب في الاستغناء عن لاعب الوسط المصري، ولا ينوي الاحتفاظ به بعد انتهاء إعارته.

من جانبه، يراقب أولمبياكوس الموقف، أملا في ضم اللاعب المصري الذي "سيكون صفقة قوية قادرة على تعويض كامارا بسبب خبرته الأوروبية الكبيرة" وفقا للتقرير.

النني (27 عاما) خاض 31 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم، صنع خلالها 3 أهداف.

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