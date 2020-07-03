فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا - الأهلي

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة تفاصيل عرض نادي لانس من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي.

نادي لانس الفرنسي قدم عرضا للحصول على موليكا على سبيل الإعارة بقيمة 100 ألف يورو، مع أحقية شراء مقابل 300 ألف يورو، وفقا لفرانس فوتبول.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى "ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي، والذي عرض على اللاعب الحصول على راتب منخفض لا يتعدى الـ 300 ألف يورو".

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وأوضحت الصحيفة "الأهلي المصري ما زال يراقب موليكا، وكذلك بعض من الأندية التركية، وهو الأمر الذي يصعب صفقة انتقاله للانس الفرنسي".

وسجل موليكا صاحب الـ 20 عاما 19 هدفا في الموسم الحالي من بينها 7 في دوري أبطال إفريقيا الذي ودعه مازيمبي من الدور ربع النهائي.

وقال موليكا لـFilGoal.com في وقت سابق إن وسطاء تحدثوا معه بشأن الانتقال إلى الأهلي. (التفاصيل)

بينما نفى مازيمبي أن يكون الأهلي طلب رسميا التعاقد مع اللاعب. (التفاصيل)

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