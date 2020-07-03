تقرير يوناني: أوليمبياكوس يستهدف ضم كوكا بشكل نهائي

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - باوك - كأس اليونان

يرغب نادي أوليمبياكوس اليوناني في التعاقد مع المصري أحمد حسن "كوكا" بشكل نهائي، وفقا لصحيفة (نوفا سبورت) اليونانية.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى استعداد أوليمبياكوس للتحرك وفتح المفاوضات مع سبورتنج براجا البرتغالي من أجل التعاقد مع كوكا بشكل نهائي.

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ويلعب كوكا في صفوف أوليمبياكوس على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي من براجا.

تحرك نادي أوليمبياكوس يأتي بطلب من البرتغالي بيدرو مارتينس مدرب الفريق، الذي "يرغب في الإبقاء على كوكا"، وفقا للتقرير اليوناني.

بيدرو مارتينس سبق له تدريب كوكا في صفوف ريو آفي البرتغالي، قبل أن يتولى تدريبه مرة أخرى في أوليمبياكوس في الولاية الأولى لكوكا مع الفريق.

كوكا صاحب الـ 27 عاما شارك في 21 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف والصناعة مرة.

وتوج كوكا بلقب الدوري اليوناني رفقة أوليمبياكوس هذا الموسم.

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