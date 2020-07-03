مرتضى: 9 يوليو يوم احتفالنا السنوي بلقب نادي القرن.. وردي على شكوى الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص يوم التاسع من شهر يوليو من أجل الاحتفال بشكل سنوي بلقب نادي القرن.

وقال مرتضى منصور: "ليس من حق الأهلي تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي".

وأوضح في تصريحاته من داخل مقر نادي الزمالك بتواجد مراسل FilGoal.com "العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس للافتات".

وأضاف "لم أكن أعلم أن اللافتة ستسبب كل ذلك الضيق. الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".

وتابع "نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك. سيكون يوم 9 يوليو هو يوم الاحتفال السنوي بلقب نادي القرن".

وأكمل حديثه قائلا: "سنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع. الملف الخاص بقضية نادي القرن سيكون جاهزا خلال أيام من أجل إرساله لهم".

وأتم "إذا حكمت المحكمة بأحقيتنا في لقب نادي القرن، أو لم تحكم بذلك، اللافتة ستبقى على أسوار النادي".

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