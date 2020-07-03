شبكة راي: برشلونة يعرض جريزمان على يوفنتوس

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 17:35

كتب : FilGoal

جريزمان - برشلونة

وصلت مسيرة أنطوان جريزمان مع برشلونة إلى طريق مسدود، ويبدو أن التغيير بات محتملا للغاية.

شبكة "RAI" الإيطالية الشهيرة، ذكرت أن برشلونة عرض مهاجمه الفرنسي على نادي يوفنتوس، لينتقل إليه في الصيف الحالي.

وذكرت الشبكة أن المحادثات جارية بالفعل بين الناديين، إذ فتح برشلونة الباب أمام رحيل جريزمان.

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وأفاد التقرير أن برشلونة يرغب في انتقال جريزمان إلى يوفنتوس مقابل مبلغٍ من المال، بالإضافة إلى الفرنسي أدريان رابيو، والبرازيلي دوجلاس كوستا ثنائي السيدة العجوز.

برشلونة يريد استغلال علاقته التي صارت قوية بـ يوفنتوس مؤخرا، بعد نجاح الصفقة التبادلية بين أرتور ميلو وميراليم بيانيتش قبل أيام قليلة.

ويعيش جريزمان (29 عاما) وقتا صعبا من مسيرته، إذ فشل في الاندماج بصفوف برشلونة، وازدادت أوضاعه سوءا تحت إمرة كيكي سيتيين المدرب الحالي الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي.

جريزمان ومنذ انتقاله قادما من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو، سجل 14 هدفا فقط في 43 مباراة خاضها بقميص برشلونة.

وشارك جريزمان بديلا في الدقيقة 90 أمام فريقه السابق أتليتكو في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 بالجولة 33 للدوري الإسباني.

في رأيك، هل يشارك جريزمان أساسيا مع برشلونة في بقية مباريات الدوري؟ اختر التشكيل المثالي للبلاوجرانا

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