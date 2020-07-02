رامي ربيعة: هدف جميع اللاعبين لقب إفريقيا.. جمهور الأهلي سيظل اللاعب رقم 1

كشف رامي ربيعة مدافع الأهلي عن تركيز جميع زملائه بالفريق على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأعرب عن سعادته بالعودة للتدريبات مجددا.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وعاد الأهلي للتدريبات الأسبوع الماضي بعد سلبية نتائج المسحة الطبية لفيروس كورونا.

وقال ربيعة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "قرار عودة التدريبات أمر جيد للغاية، وهو بمثابة عودة الحياة الطبيعية لكل لاعب، ويتيح له لقاء زملائه في الملعب خلال المران".

وأضاف "التواجد داخل النادي الأهلي (بيتنا) أمر مهم لكل لاعبي الفريق، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة، بسبب الظروف القهرية التي مر بها العالم أجمع وأدت إلى إيقاف النشاط الرياضي، لكن الحمد لله لأن الحياة بدأت في العودة إلى طبيعتها من جديد إلى كرة القدم وقد شاهدنا عودة الدوريات الأوروبية".

وأوضح ربيعة " كل لاعب في الفريق لديه هدف يسعى إليه ويعيش حالة من التركيز الكامل، وقد ظهر هذا خلال فترة التوقف التي شهدت التزام الجميع ببرنامج التدريبات المنزلية الذي وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وتجنب البداية من نقطة الصفر بعد عودة التدريبات الجماعية".

وكشف "أغلب تعليمات الجهاز الفني والطبي في اليوم الأول لعودة التدريبات كانت تركز على الالتزام بالتعليمات الطبية والتباعد حتي يحافظ كل لاعب على نفسه وعلى زملائه، وحرصا على المصلحة العامة وسلامة الجميع".

وعن فترة التوقف قال ربيعة: "كانت الفترة الأصعب خاصة اضطراري للركض في الشارع للحفاظ على معدل اللياقة البدنية، وهو أمر صعب أن يحدث في الأيام العادية".

وبالحديث عن دوري أبطال إفريقيا أوضح "هدف لاعبي الأهلي هو الفوز باللقب، الجميع يستعد بكل حماس وجدية والتزام تمهيدا لاستئناف المسابقات".

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي في سبتمبر المقبل على ملعب محايد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقا لقرار كاف.

ووجه ربيعة رسالته إلى جمهور الأهلي "جماهير الأهلي ستظل اللاعب رقم 1 الذي يقف خلف اللاعب ويدعمه في كل الأوقات".

وأتم تصريحاته "أتمنى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم لإسعاد تلك الجماهير الوفية".

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