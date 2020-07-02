عضو إدارة الوداد: لم نتفاجأ من قرارات كاف.. ونريد تعويض ما حدث الموسم الماضي عندما نواجه الأهلي

قال محمد طلال عضو مجلس إدارة الوداد إن ناديه لم يتفاجأ بقرار عودة مباريات دوري أبطال إفريقيا وكشف عودة فريقه للتدرب منذ أسبوع.

وقال عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "عدنا الخميس الماضي للتدرب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي طالب الاتحاد المغربي بضرورة الالتزام"

وواصل "لم نتفاجأ بقرار عودة دوري أبطال إفريقيا وكنا مستعدين لأنباء إقامة مباريات البطولة من لقاء واحد أو في ملاعب محايدة".

وتابع "كنا على أهبة الاستعداد لذا لم نتفاجأ حين صدور القرار الرسمي".

وعن مواجهة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري الأبطال قال عضو مجلس إدارة الفريق المغربي: "بالتأكيد الأهلي يريد الانتقام كرويا مما حدث في النهائي الذي جمع بيننا قبل عدة أعوام".

وأكمل "مواجهات الفرق المغربية والمصرية يغلب عليها طابع الندية".

وعن نسب الفوز بين الفريقين أجاب ضاحكا "سأكون كودادي متفائلا بقدرتنا على الفوز، ولدينا فريق متمرس في البطولات الإفريقية ويتمتع باستقرار إداري والخاسر الأكبر في تلك المباراة هو غياب الجمهور".

وواصل "خرجنا من النسخة الماضية من دوري الأبطال مظلومين ضد الترجي بعد الأحدث التي وقعت ف النهائي ونتمنى تعويض ما حدث".

وأتم "لا تؤخذ البطولات بالتمنيات وسنواجه فريقا كبيرا هو الأهلي الذي نحترمه ولكننا الوداد".

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