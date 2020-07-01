أرتيتا: لا يهمني ترتيب أرسنال في الجدول بقدر تطورنا واكتساب الفريق الثقة

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إنه لا يشغل باله بمكان فريقه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بقدر ما يشغله تطور كل اللاعبين.

وحقق أرسنال فوزا كبيرا على نورويتش سيتي في ملعب الإمارات اليوم الأربعاء برباعية دون رد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية نفذنا الكثير من الأشياء التي ركزنا عليها خلال المران".

وواصل "أنا سعيد كذلك بطريقة إنهائنا للشوط الأول وبداية الشوط الثاني وعدم التفريط في الكرة بسهولة أنا سعيد إجمالا لأنه ليس من السهل أن تلعب مباراة كل ثلاثة أيام".

وعن احتلال أرسنال المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس والمؤهل للدوري الأوروبي قال: "لا يشغلني جدول الترتيب الآن".

وأكمل المدرب الإسباني "لا يشغلني سوى تطور الفريق وكيف نلعب بشكل أفضل وأن نتحكم في المباريات وأن يكتسب كل اللاعبين الثقة".

وعن تسجيل بيير إيمريك أوباميانج هدفين وصناعة آخر ضد نورويتش قال: "هو لاعب رائع ويحاول أن يكون الأفضل دائما وسعيد بأدائه ككل وليس بالأهداف فقط".

وأصبح أوباميانج أسرع لاعب في تاريخ أرسنال يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفيه ضد نورويتش.

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