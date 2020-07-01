لعنة إيقاف الموسم مستمرة.. ليستر يخسر من إيفرتون

استمرت لعنة إيقاف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا مستمرة في ملاحقة ليستر سيتي وسقط أمام إيفرتون بهدفين لهدف.

وحل ليستر ضيفا اليوم الأربعاء على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك لملاقاته في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ست دقائق فقط كانت كافية للتوفيز في هز شباك ليستر مرتين.

ففي الدقيقة 10 سجل ريتشارلسون الهدف الأول لإيفرتون.

وعقب ست دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد لمدافع ليستر وأسكنها جيلفي سيجوردسون الشباك بنجاح.

وقلص كيليتشي إيهيناشتو النتيجة بهدف في الدقيقة 51.

ومنذ استئناف النشاط الكروي في إنجلترا لم يفز ليستر في كل البطولات.

إذ أنه تعادل مرتين في الدوري مع واتفورد وبرايتون وخسر من إيفرتون وهُزم من تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليستر عند 55 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب وقد يفقده حال فوز تشيلسي على وست هام في وقت لاحق.

أما إيفرتون فوصل رصيده إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

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