الوداد: لا يهمنا أين سنواجه الأهلي ولن نبحث عن الأعذار

قال محمد طلال المتحدث باسم نادي الوداد المغربي إن فريقه لا يهتم بهوية المكان الذي يلاقي فيه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في تصريحاته لإذاعة "مارس" المغربية.

وصرح المتحدث الرسمي للوداد قائلا: "القرار منطقي أمام ما يشهده العالم من تداعيات لوباء كورونا".

وأضاف: "لا يهمنا أين سنواجه الأهلي، نحن نرحب بأي قرار، لأن الأهم أن نكون في كامل جاهزيتنا".

وتابع "لن نبحث عن الأعذار، فالوداد له اسمه على الصعيد الإفريقي وظهر بشكل جيد في النسخ الأخيرة بدوري الأبطال".

وأكمل "الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي تبقى لها الحظوظ نفسها في التتويج بالبطولة".

الوداد سيواجه الأهلي، ويلعب الزمالك ضد الرجاء، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة في بلد واحد وكذلك النهائي، خلال شهر سبتمبر المقبل.

واستمر طلال "فريق الأهلي ليس سهلا ونعرف قيمته، فالفريق الذي يلقب بنادي القرن دائما ما يشارك من أجل الفوز، وسيواجهنا بشعار الانتقام".

الوداد اقتنص بطولة دوري أبطال إفريقيا من أنياب الأهلي في نهائي نسخة 2017.

وأردف "من حسن حظنا، سنلعب عدة مباريات في الدوري، قبل مواجهة الأهلي، وهذا عامل مهم، سيساعدنا للاستعداد جيدا، لذلك كنا في الوداد نأمل أن تعود عجلة الدوري".

وأتم "الكثير من الأخبار الزائفة، كانت تؤكد أن فريقنا يتمنى إلغاء الدوري، فنحن نتصدر الترتيب، وهذا ليس صحيحا، لذلك لا يسعني إلا أن أشكر اتحاد الكرة، على قراره باستئناف الدوري".

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