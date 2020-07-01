مران الأهلي - كدمة خفيفة لبادجي وجلسة بين الشحات وعبد الحفيظ

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام صن داونز

خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، خلال برنامجهم الخاص للاستعداد لعودة نشاط كرة القدم صباح الأربعاء.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

واشتكى أليو بادجي مهاجم الفريق من كدمة في أحد أصابع القدم ولم يستكمل على أثرها المران وواصل التأهيل في صالة الجيم.

واكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بالركض حول الملعب، كما حرص حسين الشحات لاعب الفريق على زيارة النادي وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ولم يشارك في أي تدريبات بسبب الجراحة التي خضع لها مؤخرا.

أخبار متعلقة
أحمد غانم: حسن شحاتة وراء رحيلي عن الزمالك.. البدري طلب ضمي لـ الأهلي الأهلي يوجه الشكر لـ ليندجرين مدرب فريق اليد اعتماد عقد فايلر وبيبو رئيسا لقطاع الناشئين.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

وأجرى ديفيد سيزا تقسيمة للاعبي الفريق في نهاية المران الجماعي، من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، قام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الثلاثاء تجديد عقد فايلر لنهاية موسم 2020-2021.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن خططه قريبا من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ شهر مارس الماضي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

بركات يتحدث عن موقف عمرو وردة من الانضمام للمنتخب

عصا ساؤول السحرية تعمق من جراح برشلونة

يونايتد يحقق ما لم يحدث منذ 38 عاما

هل تقام مباريات دوري الأبطال في الإمارات؟

بيبو رئيسا لقطاع ناشئي الأهلي

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد الأربعاء 1 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. تشيلسي يواجه وست هام وإنتر ضد بريشيا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد في أول أيام عودة النشاط 7 دقيقة | مصر
مران الأهلي - كدمة خفيفة لبادجي وجلسة بين الشحات وعبد الحفيظ 47 دقيقة | الدوري المصري
ساري: لم أتحدث مع بيانيتش منذ أيام.. وكنت ساستبدل ديبالا ثم اخترت رونالدو 9 ساعة | أوروبا
بركات: ليس شرطا أن نضم أي لاعب نتابعه.. وهذا ما نريده قبل آخر مرحلة من تصفيات المونديال 10 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر سيتيين: سأتحدث مع جريزمان.. لكني لن أعتذر له 10 ساعة | أوروبا
حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 10 ساعة | المحترفون
سيميوني: جريزمان؟ لا تعليق 10 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 3 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 4 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء
قد ينال إعجابك