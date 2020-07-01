مران الأهلي - كدمة خفيفة لبادجي وجلسة بين الشحات وعبد الحفيظ

خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، خلال برنامجهم الخاص للاستعداد لعودة نشاط كرة القدم صباح الأربعاء.

واشتكى أليو بادجي مهاجم الفريق من كدمة في أحد أصابع القدم ولم يستكمل على أثرها المران وواصل التأهيل في صالة الجيم.

واكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بالركض حول الملعب، كما حرص حسين الشحات لاعب الفريق على زيارة النادي وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ولم يشارك في أي تدريبات بسبب الجراحة التي خضع لها مؤخرا.

وأجرى ديفيد سيزا تقسيمة للاعبي الفريق في نهاية المران الجماعي، من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، قام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الثلاثاء تجديد عقد فايلر لنهاية موسم 2020-2021.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن خططه قريبا من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ شهر مارس الماضي. (طالع التفاصيل)

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