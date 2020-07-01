سولشاير: برونو فيرنانديز؟ هذا هو النوع الذي نبحث عنه باستمرار

أسهب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في الإشادة بلاعبه برونو فيرنانديز بعد قيادة الفريق لإسقاط مضيفه برايتون في الدوري الإنجليزي.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

يونايتد انتصر على برايتون بثلاثة نظيفة سجلها ماسون جرينوود وبرونو فيرنانديز (هدفين) ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "عندما رأيت بورنو فيرنانديز شعرت بقدرته على قيادة الفريق ورغبته الكبيرة في الفوز دائما، وهذا هو نوع اللاعبين الذي نبحث عنه باستمرار".

وأضاف المدرب النرويجي "بالطبع لم يكن سبورتنج لشبونة يرغب في بيع أفضل لاعبيه، لذلك أود أن أشكر الإدارة على نجاحها في إتمام هذه الصفقة".

الدولي البرتغالي تألق بشدة في صفوف يونايتد منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، إذ سجل 5 أهداف وصنع 3 في 8 مباريات خاضها مع الشياطين الحمر حتى الآن.

وواصل "في الهدف الثاني أمام برايتون على سبيل المثال، دافعنا بشكل جيد في إحدى الكرات الثابتة، ثم قمنا بهجمة مرتدة سريعة انتهت بهدف رائع منه".

وأردف "كانت تمريرة رائعة من نيمانيا فديتيش، ثم عرضية متقنة من ماسون جرينوود وإنهاء مذهل من برونو. أنا سعيد للغاية بالأهداف الثلاثة".

عن تطور ماسون جرينوود، أوضح سولشاير "لقد قدم مباراة رائعة، إنه شاب استثنائي ويجيد التحكم في الكرة وتبادل التمريرات مع زملائه وما إلى ذلك، وعلاوة على ذلك فهو يشكل خطورة كبيرة على مرمى الخصوم".

وأتم "ماسون يستطيع التسديد بكفاءة ودقة بكلتا قدميه، ولقد سعدت كثيرًا بالهدف الذي سجله في شباك برايتون. جميعنا نرى كيف يتطور يومًا بعد يوم، وهو في طريقه لأن يصبح لاعبًا كبيرًا".

رفع الفوز رصيد يونايتد إلى 52 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن ملاحقه ولفرهامبتون.

فيما يبتعد يونايتد عن تشيلسي الرابع بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

أما برايتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

ولازمت مانشستر يونايتد عقدة في ملعب برايتون كلما زاره إذ أنه لم يحقق الفوز عليه منذ عام 1982.

ومنذ ذلك الوقت هبط برايتون والتقيا في مسابقتي الكأس ولكن لم يفز يونايتد أبدا.

اقرأ أيضا:

بركات يتحدث عن موقف عمرو وردة من الانضمام للمنتخب

عصا ساؤول السحرية تعمق من جراح برشلونة

يونايتد يحقق ما لم يحدث منذ 38 عاما

هل تقام مباريات دوري الأبطال في الإمارات؟

بيبو رئيسا لقطاع ناشئي الأهلي