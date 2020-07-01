وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد في أول أيام عودة النشاط

تفقد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء أندية الأهلي والجزيرة والصيد لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية في أول أيام عودة النشاط الرياضي.

ويعود النشاط للأندية اليوم 1 يوليو تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء مع تطبيق إجراءات احترازية.

وشهد الوزير الإجراءات الوقائية المتخذة من الأندية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة.

واستمع وزير الرياضة لمسؤولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة بداية من وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادي وقياس درجة الحرار لهم واستخدام مطهرات اليدين وأعمال التعقيم.

وتوجح وزير الرياضة إلى أماكن سداد الأعضاء لقيمة تجديد العضوية داخل الأندية لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وتفقد أشرف صبحي الملاعب الرياضية والمنشآت الجاري تطويرها ورفع كفائتها بالأندية ومدى جاهزيتها لاستقبال الأعضاء وتقديم كافة الخدمات لهم.

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