ساري: لم أتحدث مع بيانيتش منذ أيام.. وكنت ساستبدل ديبالا ثم اخترت رونالدو

أشاد ماوريسيو ساري بثنائية كريستيانو رونالدو باولو ديبالا عقب الفوز على جنوى بثلاثية دون مقابل وكشف أنه لم يتحدث منذ فترة مع ميراليم بيانيتش.

يوفنتوس حفاظ على فارق الـ 4 نقاط مع لاتسيو بعد مرور 29 جولة من الدوري الإيطالي.

ساري قال عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "تعافى الفريق بشكل جيد بعد خيبة الأمل في كأس إيطاليا".

وعن ثنائية رونالدو وديبالا واصل "لقد تغير شيء ما من حيث التحرك، لكنهم تعلموا البحث عن بعضهم البعض في كثير من الأحيان، لقد أدركوا أنه من خلال الاستفادة من الثنائية يجني كلاهما نتيجة جيدة. أنه شيء لاحظته في التدريبات أيضا".

وكشف علاقته بالبوسني ميراليم بيانيتش الذي لم سينتقل لـ برشلونة الموسم المقبل: "لم أتحدث إليه منذ أيام، فعلت الأمر بعد تعليق النشاط وتوقف الكرة لأنه مر بـ 20 إلى 25 يوما عصيبا".

وتابع "سألنا أنفسنا عن السبب وحاولنا إيجاد حلول، وكان الأمر نتيجة انخفاض في الحالة الذهنية، أنا متأكد من إنه يؤدي أداءً جيدا في تلك الفترة، أجده سعيدا وهادئا وليس لدي مخاوف".

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وتطرق للحديث عن تألق الفرنسي أدريان رابيو "أداء رابيو كان إيجابيا، إنه يحرز تقدما. الكل يتوقع منه الكثير وهذا ليس سهلا، هو لم يلعب لمدة سبعة أشهر مع باريس سان جيرمان، انتقل إلى بلد مختلف وغير أسلوب اللعب. ثم واجه مشكلة بدنية، لكنه يتطور".

وأضاف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الهدف الثاني "في الشوط الأول سدد خمس مرات، وهذا يعني أنه كان يفعل أكثر مما ينبغي، يلعب كريستيانو غالبا لإيجاد المساحات ليسدد، ولكن عندما يقرر تحريك الكرة بسرعة، فهو الأفضل على الإطلاق".

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وأتم عن خروج البرتغالي بديلا "بصراحة، كنت ساستبدل ديبالا، ثم اخترت رونالدو، الذي لعب دقائق عديدة. ناقشنا ذلك على مدار الأيام الماضية، وعرف أنه سيخرج عند 3-0 وقد فعل ذلك بهدوء".

يوفنتوس في الجولة المقبلة سيخوض مباراة أمام غريمه التقليدي تورينو في دربي ديلا مولي.









































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