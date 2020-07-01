بركات: ليس شرطا أن نضم أي لاعب نتابعه.. وهذا ما نريده قبل آخر مرحلة من تصفيات المونديال

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إنه ليس شرطا أن ينضم لاعبا لصفوف الفريق بسبب متابعة الجهاز الفني له.

وتحدث بركات عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء قائلا: "هيثم حسن نتابعه وكذلك عمر مرموش ولكن أريد القول بشكل عام بعيد عن هذين الاسمين إنه ليس شرطا أن نضم لاعبا لأننا نتابعه".

وأوضح "نتابع اللاعب لأن هذا واجبنا ويجب علينا إعطاء كل ذي حق حقه".

ويملك هيثم حسن حق تمثيل منتخب مصر أو تونس بسبب حمل والده الجنسية المصرية ووالدته الجنسية التونسية.

وعن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم قال بركات: "نريد الصعود كأول مجموعة لأن هذه مكانة منتخب مصر".

وأضاف "نريد بشكل عام الفوز في كل مباريتنا والفوز حتى في الوديات لذا عندما نتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم نكون قد حسنا من التصنيف الخاص بنا".

وأتم بركات "نحن الآن في المركز السابع ولو صعدنا أول مجموعة سنواجه فريقا من الخمسة الأوائل ولكننا نريد تحسين التصنيف ولا نريد التفريط في أي لقاء مهما كانت قيمته".

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