سيميوني: جريزمان؟ لا تعليق

تحفّظ دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، على مناقشة وضع لاعبه السابق أنطوان جريزمان، الذي يعيش موسما صعبا في برشلونة.

أتليتكو نجح في فرض التعادل 2-2 على برشلونة في ملعب كامب نو، بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيميوني بعد المباراة: "كانت مباراة ممتعة، نحن اعتمدنا على سرعتنا منذ البداية، الفرص سنحت لهم ولنا".

وأشاد بـ يانيك كاراسكو الذي تحصل على ركلتي جزاء الفريق: "كاراسكو يشارك منذ مباراة بلباو، إنه أفضل وأكثر حسما، يلعب بشكل مباشر، إنه يستعيد نسخته الأفضل التي كان عليها قبل رحيله".

وعما إذا كان دييجو كوستا غير محظوظ بتسجيل هدف في مرماه وإضاعة ركلة جزاء، أجاب سيميوني: "أنا غير محظوظ أيضا".

وواصل التشولو: "الفريق يتحسن كثيرا، وتركيزنا الآن منصب على مباراة مايوركا".

وشدد عند سؤاله عن حسم المركز الثالث: "هدفنا هو التواجد في المربع الذهبي فقط".

أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو السابق، دخل بديلا في الدقيقة 90، وغاب عن المشاركة كأساسي للمرة الثالثة في آخر 4 مباريات.

سيميوني وعند سؤاله عن وضع لاعبه السابق، أجاب باختصار: "لا تعليق".

دييجو كوستا، وليونيل ميسي سجلا هدفي برشلونة. فيما سجل ساؤول نيجيز هدفي أتليتكو مدريد.

ليكتفي برشلونة برفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد صاحب الـ71 نقطة والمباراة الأقل.

الفارق مع ريال مدريد قد يتعمّق إلى 4 نقاط لو نجح الميرنجي في الفوز على جاره خيتافي مساء الخميس.

فيما رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن إشبيلية الرابع.

عقدة دييجو سيميوني تواصلت، إذ لم يهزم برشلونة في الدوري للمباراة رقم 16.

لكن في المقابل، عصا ساؤول السحرية عملت بكفاءة مثل كل المواعيد السابقة.

ساؤول عندما يسجل، فإن فريقه لا يخسر، 39 مباراة سجل فيها، ولم يخسر فريقه مطلقا فيما أشبه بالتعويذة.

في الوقت نفسه، تأجل فوز أتليتكو على برشلونة في كامب نو، وهو انتصار غائب منذ موسم 2005\2006.

لكن أتليتكو واصل سلسلة اللا هزيمة ورفعها إلى 13 مباراة متتالية، فيما حافظ برشلونة أيضا على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه بالدوري هذا الموسم.

ليو ميسي سجل هدفه رقم 700 في مسيرته أخيرا بعد أن حاول لعدة مباريات، لكنه لن يحتفل بالصورة المثالية بعد تعثر فريقه.





































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