أحمد غانم: حسن شحاتة وراء رحيلي عن الزمالك.. البدري طلب ضمي لـ الأهلي

كشف أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق السبب وراء رحيله عن الزمالك ومفاوضات الأهلي معه.

الظهير الأيمن السابق قال عن قرار رحيله عن الزمالك: "حسن شحاتة كان وراء قرار رحيلي عن الزمالك، رحلت بعدما جددت تعاقدي بعد شهرين أو ثلاثة".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "شعرت بالحزن وفي النهاية رحلت، هناك ما قيل أن السبب فني، لكن كان هناك سوء تفاهم هو السبب وراء ذلك".

وعن مفاوضات الأهلي "حسام البدري تواصل معي وطلب ضمي بعد مباراة القمة 3-3 بين الأهلي والزمالك".

وأردف "هناك أندية أخرى سعت لضمي".

أحمد غانم لعب لـ تليفونات بني سويف عقب رحيله عن الزمالك ثم الجونة وغزل المحلة واعتزل في 2015 بقميص النصر.

وتطرق للحديث عن مواجهة ليونيل ميسي في كأس العالم للشباب 2005 قال مازحا: "واجهنا الأرجنتين وميسي فعل كل شيء ضدنا وراوغ كل اللاعبين ولكنه فشل في مراوغتي لأنني كنت ألعب على الجانب الأيمن وهو يلعب أمام الظهير الأيسر".

وأتم "شيكابالا حاول في الدقيقة 30 أن يمرر الكرة بين قدمي ميسي فاشتاط غضبا أكثر فصار يراوغ الجميع من المرمى للمرمى".

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