بوسكيتس: سنقاتل حتى النهاية

رغم التعادل أمام أتليتكو مدريد، رفض سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة الاستسلام في صراع لقب الدوري الإسباني.

برشلونة تعادل 2-2 أمام ضيفه أتليتكو على ملعب كامب نو، في الجولة 33 من المسابقة.

وصرّح بوسكيتس بعد اللقاء: "خسارة نقطتين أمر صعب، لكننا سنقاتل ونحاول حتى النهاية".

وأضاف عبر موفيستار: "لقد عوقبنا بركلتي الجزاء، ولو سجلوا هدفين فعلينا أن نقاتل أكثر، ما حدث أمر مؤسف".

وعند سؤاله عن رأيه في قرارات الحكم، أجاب: "في الملعب من الصعب الحكم على القرارات، وكل فريق يرغب في أن تصب تقنية الفيديو في صالحه".

وأتم: "أعتقد أنه من الصعب أن يفرط ريال مدريد في النقاط".

دييجو كوستا، وليونيل ميسي سجلا هدفي برشلونة. فيما سجل ساؤول نيجيز هدفي أتليتكو مدريد.

ليكتفي برشلونة برفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد صاحب الـ71 نقطة والمباراة الأقل.

الفارق مع ريال مدريد قد يتعمّق إلى 4 نقاط لو نجح الميرنجي في الفوز على جاره خيتافي مساء الخميس.

فيما رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن إشبيلية الرابع.

عقدة دييجو سيميوني تواصلت، إذ لم يهزم برشلونة في الدوري للمباراة رقم 16.

لكن في المقابل، عصا ساؤول السحرية عملت بكفاءة مثل كل المواعيد السابقة.

ساؤول عندما يسجل، فإن فريقه لا يخسر، 39 مباراة سجل فيها، ولم يخسر فريقه مطلقا فيما أشبه بالتعويذة.

في الوقت نفسه، تأجل فوز أتليتكو على برشلونة في كامب نو، وهو انتصار غائب منذ موسم 2005\2006.

لكن أتليتكو واصل سلسلة اللا هزيمة ورفعها إلى 13 مباراة متتالية، فيما حافظ برشلونة أيضا على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه بالدوري هذا الموسم.

ليو ميسي سجل هدفه رقم 700 في مسيرته أخيرا بعد أن حاول لعدة مباريات، لكنه لن يحتفل بالصورة المثالية بعد تعثر فريقه.





































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