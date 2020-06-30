وكيله لـ في الجول: لا صحة لوجود خلافات مالية مع الأهلي لتجديد عقد مروان محسن

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن

نفى تامر النحاس وكيل مروان محسن الأنباء المتداولة عن وجود خلافات مالية بين اللاعب والأهلي في ملف التجديد.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

ويبدأ الأهلي التفاوض مع مروان محسن من أجل تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال النحاس لـ FilGoal.com: "غير صحيح وجود خلافات مالية بين الأهلي ومروان محسن حول ملف التجديد".

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وأضاف "اللاعب لم يضع أي اشتراطات أو يبالغ في طلباته المادية كما يروج البعض".

وأتم تصريحاته "الأمور تسير بشكل هادئ وجيد جدا بين الطرفين في ذلك الملف".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي قد أعلن عن فتح مفاوضات التجديد مع مروان محسن في تصريحات سابقة.

وينتهي تعاقد مروان محسن مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم مروان محسن للأهلي قادما من صفوف الإسماعيلي في عام 2016.

وخلال الموسم الحالي شارك مروان مع الأهلي في 17 مباراة سجل أربعة أهداف وصنع اثنين.

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