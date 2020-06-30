نوبل يعبر الكشف الطبي لبايرن ويوقع على عقود انتقاله رسميا

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 13:28

كتب : FilGoal

أليكسندر نوبل

نجح ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكة في اجتياز الكشف الطبي مع بايرن ميونيخ، ووقع على عقد يربطه بالنادي لـ5 سنوات حتى يونيو 2025.

أليكسندر نوبل

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

بايرن كان قد توصل لاتفاق في يناير الماضي مع ألكسندر نوبل على الانتقال لصفوفه مع بداية الموسم الجديد.

وقال نوبل في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "هدفي هو التحسن بشكل مستمر والاحتفال بالعديد من النجاحات مع بايرن ميونيخ".

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وأضاف "الانطباعات الأولى جيدة للغاية".

فيما قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبافاري: "نحن سعداء بوجود ألكسندر معنا. لقد قرر الانضمام لبايرن ونحن على يقين من الاستفادة بقدرات نوبل فهو من أكبر المواهب في حراسة المرمى".

وأكمل "نوبل سيستمر في التطور مع بايرن، سيحصل على كل الدعم الممكن".

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