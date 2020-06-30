البدري: أنتظر قرارات كاف.. وهنأت صلاح بشكل شخصي بعد فوزه بالدوري

قال حسام البدري مدرب منتخب مصر إنه ينتظر قرارات الاتحاد الإفريقي وتحديد موعد كأس الأمم لوضع خطته بناء عليها، كما أشار إلى أنه هنأ بشكل شخصي محمد صلاح نجم ليفربول بعد حسمه للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح البدري عبر البرنامج الإذاعي "من الآخر" قائلا: "لأول مرة يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكومات بأن تتدخل في اتحادات كرة القدم وتتحدد عودة الدوري نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم".

وأضاف "الأهم للمنتخب خلال الفترة الحالية قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتحديد موعد كأس الأمم الإفريقية لتحديد خطة المنتخب بناء عليها".

وواصل "تم مناقشة موعد عودة الدوري مع اللجنة الخماسية وموعد الدوري الجديد لأن هذا العام هو الحاسم لبطولات كثيرة للمنتخب منها كأس الأمم وكأس العالم".

وأكمل "بالتالي أتمنى استئناف الدوري وخوض اللاعبين مباريات محلية للتعويض عن فترة الإيقاف ليصب في مصلحة المنتخب".

وتابع "يجب الوضع في الاعتبار المنتخب الأولمبي والاستفادة منه ومن لاعبي 99 و97 الذين لم يشاركوا في الدوري وخلال الفترة القادمة يتم بلورة ذلك لصالح المنتخبات وبسبب الوباء يتم تحديد الأنسب لكل وقت".

واسترسل "كاف يقع عليه عبء كبير جدا في اتخاذ القرار بشأن المسابقات في ظل تفشي الوباء، مما قد يواجهه من بداية دول للتصفيات وتوقف بعض الدول نتيجة الظروف الاستثنائية لذلك يجب دراسة الأمور جيدا والأهم صحة الإنسان".

وأتم "حصول محمد صلاح على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول يعد تتويجا لمشواره الطويل المميز وأصبح قدوة وفخرا لمصر والعرب وهنأته بصفة شخصية".

ويجتمع "كاف" يوم الثلاثاء لتحديد خارطة الطريق لما هو قادم فيما يخص استئناف مسابقاته للأندية والمنتخبات.

اقرأ أيضا

تقرير: مدينة غير إفريقية تتقدم بطلب لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

مصدر مقرب من اللاعب: رجب بكار وقع على عقد انتقاله لـ الزمالك

النحاس: لا أمانع ضم صانع ألعاب الأهلي

قناة الزمالك: الأربعاء موعد اجتماع المجلس الطارئ بسبب ما يمس كرامة النادي