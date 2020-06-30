بركات: استئناف مسابقة الدوري مهم للمنتخب.. نسعى لجاهزية اللاعبين قبل أكتوبر

يرى محمد بركات مدير منتخب مصر أن استئناف بطولة الدوري مهم للمنتخب من أجل البحث عن جاهزية اللاعبين قبل أكتوبر المقبل.

وقال بركات عبر إذاعة شعبي إف إم: "نحن في انتظار نتائج اجتماع المكتب التنفيذي للكاف وبناء عليه سيعلن اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري".

وأضاف "عودة الدوري مهمة نظرا للخسائر التي تعرضت لها الأندية واتحاد الكرة، كما أنها ستكون عودة هامة بالنسبة للمنتخب".

وتابع "رغم أن ضغط المباريات قد يكون له رد سلبي من حيث إصابات اللاعبين، لكن وجود الأنظمة الجديدة للاستشفاء ووجود 5 تغييرات يعطي مجال للمدير الفني لتغييرات أكثر".

وكشف بركات "من المحتمل أن يكون للفريق ارتباطات دولية خلال شهر أكتوبر لذلك يهمه أن يخوض اللاعب المصري أكبر قدر من المباريات من أجل الجاهزية".

وواصل بركات "أرى أن بداية الدوري في منتصف أغسطس سيكون مناسبا للفرق".

وعن قرار فيفا بأحقية المحترفين بعدم الانضمام لمعسكر بلادهم بسبب كورونا قال بركات: "إجراءات فيفا مرنة ويعلمون أنها جائحة يمر بها العالم أجمع".

وتابع "لكن لا أعتقد أن يرفض لاعب محترف الانضمام للمنتخب، فأهم ما يميز اللاعب المصري على مستوى القارة هو حبه لبلاده والانتماء للمنتخب".

وأتم تصريحاته "هناك تعديلات بسبب الظروف الاستثنائية سنشهدها خلال الفترة المقبلة وتوقفات للفرق نتيجة الأجندة الدولية، وبالتالي لا يصبح هناك مجال لاعتذار أي لاعب".

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