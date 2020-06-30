بعد موسم من رحيله.. أليجري يصبح حرا بنهاية عقده مع يوفنتوس

أصبح ماسيميليانو أليجري قادرا على العودة إلى كرة القدم بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس رسميا اليوم الثلاثاء.

وغادر أليجري يوفنتوس الصيف الماضي، مفسحا الطريق لماوريسيو ساري، ولكن كان يتبقى في عقده مع النادي موسما.

ولم يعد المدرب البالغ من العمر 52 عاما مرتبطا بال بيانكونيري بعد اليوم 30 يونيو، وبالتالي لم يعد النادي ملزما بدفع راتبه البالغ 7 ملايين يورو.

وهذا يعني أن أليجري أصبح حرا في التحدث إلى أندية أخرى، دون الحاجة إلى التفاوض مع يوفنتوس بخصوص راتبه.

يذكر أن أليجري قاد السيدة العجوز إلى التتويج بالدوري الإيطالي 5 مرات والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وارتبط أليجري بتدريب فرق بحجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بعد رحيله عن يوفنتوس.

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حوار تاريخي مع مدربنا العبقري يورغن كلوب بعد لحظات من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز! ❤️ pic.twitter.com/J4yvTicAnd — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) June 28, 2020

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