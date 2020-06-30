مصدر بـ الأهلي يرد عبر في الجول على أنباء "تراجع فايلر عن العودة للقاهرة"

نفى مصدر داخل الأهلي أن يكون السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق قد تراجع عن العودة للقاهرة، بعد قضاء إجازته في سويسرا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تراجع فايلر عن العودة للقاهرة في الأيام المقبلة، وهو ما نفاه المصدر.

وتسائل المصدر مستنكرا: "كيف يقال هذا الكلام وفايلر يتابع كل تفاصيل المران؟".

وأضاف عبر FilGoal.com: "إذا كان لدى فايلر نية لعدم العودة، لما بقي جهازه المعاون في القاهرة على رأسهم مساعده ديفيد سيزا".

وكشف "فايلر سيعود مع استئناف حركة الطيران إلى مصر غدا الأربعاء حتى لو لم تسمح سويسرا بتحرك طائرات من أراضيها إلى مصر، حيث سيتحرك من خلال أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي ستسمح بتحرك الطائرات إلى القاهرة".

وأوضح "ملابسات تمديد عقد فايلر، وما شابها من شائعات، سيتم توضيحها من قبل النادي في الوقت المناسب مع وصول المدرب إلى القاهرة".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن رتوشا أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com وصول المفاوضات بين الأهلي وفايلر إلى مرحلة متقدمة للغاية، بعد إتمام الاتفاق على كافة البنود الضخمة في العقد.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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