سكاي: بيرلو يتولى قيادة يوفنتوس تحت 23 عاما

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

بيرلو

يعود أندريا بيرلو إلى يوفنتوس مجددا ولكن هذه المرة كمدير فني لفريق تحت 23 عاما.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن بيرلو وافق أخيرا على العرض المقدم من يوفنتوس.

ويخلف بيرلو، فابيو بيتشيا الذي تم الاتفاق معه على الرحيل عن قيادة يوفنتوس تحت 23 عاما.

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وأضاف التقرير أن العرض كان مقدما لبيرلو منذ عدة أشهر لكن اللاعب السابق أراد بعض الوقت للتفكير.

وأوضح التقرير أن بيرلو قد وافق بالفعل ومن المقرر أن يعاونه روبرتو بارونيو زميله السابق كمدرب مساعد.

ونجح فريق يوفنتوس تحت 23 عاما في تحقيق لقب كأس إيطاليا الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك لم يكن هذا الانتصار كافيا لاستمرار بيتشيا الموسم المقبل مع الفريق.

ويعتبر ذلك أول منصب إداري لبيرلو عقب اعتزاله كرة القدم.

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