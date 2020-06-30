سكاي: حكيمي يصل إيطاليا للانضمام لإنتر

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

حكيمي

وصل أشرف حكيمي الدولي المغربي لاعب ريال مدريد إلى مدينة ميلانو الثلاثاء لإجراء الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع لنادي إنتر.

أشرف حكيمي

النادي : بوروسيا دورتموند

إنتر ميلان

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية عن اتفاق نهائي بين ناديي ريال مدريد وإنتر لانتقال اللاعب صاحب الـ21 عاما إلى الفريق الإيطالي.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستبلغ قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

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وأشار التقرير إلى توصل حكيمي لاتفاق مع إنتر للتوقيع لمدة خمس سنوات مقابل 5 ملايين يورو لكل موسم.

وقضى حكيمي الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع فريق بوروسيا دورتموند.

وخاض حكيمي مع دورتموند 45 مباراة مع بوروسيا دورتموند وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وعبر بيبي ماروتا المدير الرياضي بإنتر عن تفائله في وقت سابق بشأن إتمام الصفقة يوم الثلاثاء.

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