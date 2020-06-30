مواعيد مباريات الثلاثاء 30 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.. قمة إسبانية ومباراتان بالدوري الإيطالي

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

الصورة من الهيئة العامة للرياضة السعودية

يشهد الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء قمة الجولة 33 عندما يستضيف برشلونة فريق أتليتكو مدريد على ملعب كامب نو.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم 30 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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الدوري الإسباني:

يحل إشبيلية ضيفا على ليجانيس في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 33.

وفي نفس التوقيت يلاقي مايوركا فريق سيلتا فيجو في محاولة لتقليص الفارق بصراع الهبوط.

بينما تتختم مباريات اليوم بقمة الدوري الإسباني بين برشلونة وأتليتكو مدريد في العاشرة مساء على كامب نو وتنقلها قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء.

يحل لاتسيو ضيفا على تورينيو في السابعة والنصف في مباراة تنقلها بي إن سبورتس 1 ، ويسعى لاتسيو لمواصلة مطاردة يوفنتوس.

أما يوفنتوس فيحل ضيفا على جنوى في العاشرة إلا ربع مساء وتنقل المباراة على بي إن سبورتس 4.

الدوري الإنجليزي:

مباراة واحدة تقام ضمن مباريات الجولة 32 عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برايتون في التاسعة والربع مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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