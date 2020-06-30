مران الأهلي – صالح يشارك في أول تدريب على مجموعة واحدة

لأول مرة منذ مارس الماضي، تدرب فريق الأهلي كاملا بعد إثبات سلبية مسحتيه لاكتشاف مرضى فيروس كورونا.

وتدرب الأهلي على مجموعة واحدة اليوم الثلاثاء بعد أيام من التدرب على مجموعتين منذ الإذن باستئناف التدريبات التي توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشهد المران عودة صالح جمعة للتدريب الجماعي لأول مرة منذ أشهر، حيث قال الموقع الرسمي للأهلي إن صالح جمعة خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وبدأ المران بمحاضرة فنية ونظرية للاعبين في ملعب التتش، حيث حرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين.

وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة ، ويحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين حسب الموقع الرسمي للأهلي.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحراس الأربعة في مران اليوم لتدريب بدني وفني قوي حيث خاض الحراس؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا بدنيا مع مدرب الحراس لمدة ١٥ دقيقة قبل البدء في التدريبات الفنية.

وخصص ميشيل جانبا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى.

وخصص الجهاز الفني جانبا من مران الفريق الجماعي لإجراء تقسيمة قوية بطول الملعب، وشارك جميع اللاعبين في تقسيمة على شوطين تحت إشراف سيزا.

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