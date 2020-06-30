مران الأهلي – صالح يشارك في أول تدريب على مجموعة واحدة
الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 10:41
كتب : حسام نور الدين
لأول مرة منذ مارس الماضي، تدرب فريق الأهلي كاملا بعد إثبات سلبية مسحتيه لاكتشاف مرضى فيروس كورونا.
وتدرب الأهلي على مجموعة واحدة اليوم الثلاثاء بعد أيام من التدرب على مجموعتين منذ الإذن باستئناف التدريبات التي توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وشهد المران عودة صالح جمعة للتدريب الجماعي لأول مرة منذ أشهر، حيث قال الموقع الرسمي للأهلي إن صالح جمعة خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وبدأ المران بمحاضرة فنية ونظرية للاعبين في ملعب التتش، حيث حرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين.
وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة ، ويحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين حسب الموقع الرسمي للأهلي.
وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحراس الأربعة في مران اليوم لتدريب بدني وفني قوي حيث خاض الحراس؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا بدنيا مع مدرب الحراس لمدة ١٥ دقيقة قبل البدء في التدريبات الفنية.
وخصص ميشيل جانبا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى.
وخصص الجهاز الفني جانبا من مران الفريق الجماعي لإجراء تقسيمة قوية بطول الملعب، وشارك جميع اللاعبين في تقسيمة على شوطين تحت إشراف سيزا.
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