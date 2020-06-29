سكاي: حكيمي يخضع للفحص الطبي بـ إنتر الثلاثاء

يصل أشرف حكيمي الدولي المغربي إلى مدينة ميلانو غدا الثلاثاء لإجراء الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع لفريق إنتر.

أشرف حكيمي النادي : بوروسيا دورتموند

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اتفاق نهائي بين ناديي ريال مدريد وإنتر لانتقال اللاعب إلى الفريق الإيطالي.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستبلغ قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأشار التقرير إلى توصل حكيمي لاتفاق مع إنتر للتوقيع لمدة خمس سنوات مقابل 5 ملايين يورو لكل موسم.

وقضى حكيمي الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع فريق بوروسيا دورتموند.

ويبلغ حكيمي من العمر 21 عاما وخاض 45 مباراة مع بوروسيا دورتموند وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وصرح بيب ماروتا المدير الرياضي بإنتر عن تفائله في إتمام الصفقة يوم الثلاثاء.

طالع أيضا:

عبد الحفيظ يوضح موقف فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية

إنبي: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يكشف عن برنامج جديد لـ فايلر في تدريبات الأهلي

حوار مطول مع كلوب عن كواليس عودة اللقب الغائب

أبرز ملامح فوز ريال مدريد على إسبانيول