سكاي: حكيمي يخضع للفحص الطبي بـ إنتر الثلاثاء

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - دورتموند

يصل أشرف حكيمي الدولي المغربي إلى مدينة ميلانو غدا الثلاثاء لإجراء الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع لفريق إنتر.

أشرف حكيمي

النادي : بوروسيا دورتموند

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اتفاق نهائي بين ناديي ريال مدريد وإنتر لانتقال اللاعب إلى الفريق الإيطالي.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستبلغ قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

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وأشار التقرير إلى توصل حكيمي لاتفاق مع إنتر للتوقيع لمدة خمس سنوات مقابل 5 ملايين يورو لكل موسم.

وقضى حكيمي الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع فريق بوروسيا دورتموند.

ويبلغ حكيمي من العمر 21 عاما وخاض 45 مباراة مع بوروسيا دورتموند وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وصرح بيب ماروتا المدير الرياضي بإنتر عن تفائله في إتمام الصفقة يوم الثلاثاء.

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